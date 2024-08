Incendio sovrasta l'autostrada, automobilisti scappano a piedi dalla galleria Problemi lungo l'autostrada A2 tra San Mango Piemonte e Pontecagnano Faiano

Un incendio di vaste dimensioni sta provocando gravi disagi sull'autostrada A2 del “Mediterrano”, nei pressi delle gallerie che si trovano tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Faiano. Le fiamme, visibili anche a chilometri di distanza, hanno provocato una densa colonna di fumo che è stato risucchiato dalle gallerie in entrambe le direzioni. La foschia ha, chiaramente, ridotto la visibilità e diversi automobilisti, presi dal panico, sono scesi dalle vetture e hanno provato a guadagnare l'uscita a piedi. Una situazione estremamente pericolosa che ha provocato gravi ripercussioni anche alla viabilità, in entrambe le direzioni. Gli agenti della Polizia Stradale di Eboli hanno adottato provvisoriamente un provvedimento di chiusura della tratta, al fine di consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio. La situazione, al momento, è tornata parzialmente alla normalità ma i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme.