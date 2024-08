Capaccio, trovati in possesso di droga: due arresti per spaccio Avevano marijuana, cocaina e un bilancino di precisione

I carabinieri di Capaccio Paestum hanno proceduto all'arresto di L.A. e C. A. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 95,43 grammi di marijuana, 49,05 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma in contanti di 530 euro.