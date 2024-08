Nocera Inferiore, 21enne arrestato per furto di un'autovettuta Il giovane, alla vista dei carabinieri, ha provato a scappare ma è stato bloccato

A Nocera Inferiore i carabinieri della Stazione di Sarno hanno arrestato, in flagranza di reato, un 21enne dell'agro nocerino-sarnese, per "furto aggravato in concorso". I militari, allertati da una chiamata giunta al numero di emergenza 112 segnalante il furto di un'autovettura nel Comune di Roccapiemonte hanno intercettato il veicolo condotto dall'indagato che, alla vista dei militari, si è dato alla fuga per le strade della città, venendo successivamente bloccato e dichiarato in stato di arresto. Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario mentre la posizione dell'uomo è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore.