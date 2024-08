Litiga con la fidanzata e accoltella un marocchino: in manette 33enne ucraino L'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio dopo i fendenti al collo della vittima

I carabinieri della stazione di Pontecagnano Faiano hanno arrestato un 27enne di origini ucraine per tentato omicidio.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'uomo - dopo una lite con la fidanzata - avrebbe colpito al collo con un coltello un 46enne di origini marocchine che avrebbe provato a frapporsi tra lui e la donna.

L'aggressore è stato bloccato dai militari in piazza Sabbato, nel comune dei Picentini. La vittima è stata trasportata al "Ruggi" di SALERNO e non è in pericolo di vita. L'arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale di Fuorni.