Contursi Terme, sterza per evitare un cane: Mario Gizzi perde la vita a 34 anni Schianto in moto, la vittima era originaria di Colliano. Il cordoglio dell'Amministrazione comunale

Ennesimo incidente mortale in provincia di Salerno. A perdere la vita è stato il 34enne Mario Gizzi, giovane originario di Colliano, che ieri sera è rimasto vittima di un impatto fatale a Contursi Terme, lungo la Statale che collega con Campagna. Il ragazzo ha perso il controllo della sua moto, impattando con violenza sull'asfalto. Secondo una prima ipotesi, Gizzi avrebbe sterzato a causa del passaggio di un cane. All'arrivo dei sanitari era ancora vivo ma le gravi lesioni riportate nell'impatto non gli hanno lasciato scampo. La salma è stata trasferita nell'ospedale di Oliveto Citra dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il comune di Colliano, con un post social, ha espresso il cordoglio ai familiari. “Attoniti ed impotenti di fronte a tale tragedia, consapevoli che le parole non potranno mai colmare il vuoto per l'assenza del vostro caro, esprimiamo il nostro cordoglio, nella speranza che l'affetto di tutti noi possa almeno lenire il vostro dolore”. In segno di lutto il Comune ha annullato i prossimi eventi previsti dal cartellone estivo.