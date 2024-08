Atrani, turista americana ferita al braccio dal figlio con bottiglia di vetro Il 17enne è stato denunciato dai carabinieri, la donna è stata operata al Ruggi

Una turista americana di 47 anni è stata gravemente ferita dal figlio di 17 anni mentre erano in vacanza ad Atrani. Il fatto è accaduto nella serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Amalfi, la donna, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, sarebbe stata colpita ad un braccio con una bottiglia di vetro rotta. A causa delle profonde ferite subite, la turista ha perso molto sangue ed è stata trovata riversa in strada in stato di choc. Trasportata in codice rosso all'ospedale di Castiglione, è stata stabilizzata e trasferita a Salerno dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di chirurgia vascolare. I carabinieri hanno denunciato per lesioni personali il figlio 17enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto.