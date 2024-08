Possesso di droga e spaccio: arrestato un uomo dalla polizia a Battipaglia Sarebbe stato trovato con 10 grammi di crack, suddiviso in 32 involucri

Il 19 agosto gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia, hanno proceduto all’arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di un uomo, P.G., queste le sue iniziali. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria a seguito di una perquisizione domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di 10 grammi di crack, suddiviso in 32 involucri già pronti per essere ceduti al dettaglio, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento.