Maltratta l'ex compagna: divieto di avvicinamento per un 49enne L'uomo è accusato di lesioni personali, in azione i carabinieri

Nella serata del 19 agosto, a Torchiara, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del "divieto di avvicinamento alla persona offesa e allontanamento dalla casa familiare" emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 49enne di origini polacche. L'uomo è indagato per "maltrattamenti in famiglia e lesioni personali" nei riguardi dell'ex compagna.

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria a seguito della denuncia presentata dalla vittima, l'uomo avrebbe in diverse occasioni maltrattato la propria congiunta.