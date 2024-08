Incidente sull'A2 tra Buonabitacolo e Sala Consilina: muore bambina di 7 anni Era in viaggio con la famiglia

Tragedia sulle strade questa mattina all'alba, sulla A2 del Mediterraneo, nel tratto fra Padula-Buonabitacolo e Sala Consilina in direzione Salerno. Due auto si sono scontrate, per cause ancora non chiare, fatale l'impatto per una bambina di sette anni che viaggiava con la sua famiglia, tutti siciliani, originari di Messina. La vettura, una Citroen C1 ha impattato con una Renault Capture con a bordo una coppia di origini calabresi. Da una prima ricostruzione pare si sia trattato di un tamponamento.

I dettagli

Ferite sei persone, tra loro anche un altro bambino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sala Consilina che hanno estratto le persone dalle lamiere dell'abitacolo e la polizia stradale. I sanitari del 118 li hanno condotti all‘ospedale “Luigi Curto” di Polla, inutili i tentativi di rianmare la piccola.