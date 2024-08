Furto in una villetta a Fuorni: ladro beccato dalla polizia Si tratta di un pluripregiudicato

Personale della Polizia di Stato di Salerno è intervenuto in via Fuorni, dietro segnalazione della Sala Operativa, arrestando, in flagranza di reato, un uomo resosi responsabile di furto in abitazione.

L’uomo, pluripregiudicato per reati della stessa indole e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, si sarebbe introdotto pochi minuti prima nel perimetro di una villetta, portando dalla vettura del proprietario due carte di credito e telefono cellulare.