Muore 17enne, l'ultimo gesto d'amore: donati gli organi Il prelievo è stato effettuato all'ospedale di Vallo della Lucania

Presso l’ospedale di è stato effettuato un prelievo di organi su un paziente di 17 anni per il quale era stata accertata l’assenza di attività cerebrale. Le operazioni si sono svolte nella notte fra l’otto ed il nove aprile, e si sono concluse nelle prime ore del mattino con il prelievo di entrambi i reni e del fegato, inviati in strutture sanitarie di Regioni nelle quali sono stati individuati pazienti istocompatibili.

I dettagli

Acquisito il consenso dei genitori del ragazzo, il direttore della UOC di Rianimazione aveva chiesto al direttore sanitario dell’ospedale di Vallo della Lucania, dr. Gaetano Aprea, di convocare la Commissione per accertamento di morte cerebrale, composta dal rianimatore dr. Bosco Michele, dal neurologo dr.ssa Silvestro Anna e dal dirigente medico di Direzione Sanitaria dr.ssa De Pascale Teresa. L’accertamento ha avuto inizio alle 09.00 si è concluso alle 15.00, e con la dichiarazione di morte cerebrale sono prontamente iniziate le operazioni di prelievo.

Determinante, per la buona riuscita delle operazioni, è stata la perfetta sinergia fra le equipe chirurgiche, i laboratori e le tante figure professionale coinvolte nell’evento.

In un momento così difficile ed emotivamente coinvolgente, l’Asl Salerno ha tenuto a manifestare ai genitori ed alla famiglia del giovane donatore tutto il proprio cordoglio, ringraziandoli per la forza dimostrata in una circostanza così tragica, nel compiere un gesto di amore e solidarietà di altissimo valore. Un gesto che permette ad altri pazienti sofferenti di poter lenire con nuova speranza il loro percorso di vita. Nella speranza che questo nobile gesto possa essere d'esempio, affinché la cultura della donazione d'organo trovi una sempre maggiore diffusione.