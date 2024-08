Task force sicurezza nell'Agro: intensificati i controlli a Nocera Inferiore La Polizia ha monitorato le zone frequentate dai giovani

La Polizia di Stato ha svolto un’operazione “Alto Impatto” nel comune di Nocera Inferiore, predisposta dal Questore di Salerno a seguito di determinazioni assunte in sede di riunione

del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzata ad implementare i controlli nella stagione estiva nei luoghi di maggiore afflusso della Movida.

In particolare sono stati effettuati numerosi controlli durante la serata di ieri lungo le vie della città e in particolare nella zona della movida per prevenire episodi di violenza in

centro.

Il servizio è stato posto in essere con posti di controllo in via Atzori, in Piazza Santa Chiara, a confine con Pagani, e nel centro cittadino con impiego di equipaggi del Reparto

Prevenzione Crimine Campania. Un giovane, con precedenti di polizia, è stato denunciato dagli Agenti della Polizia di Stato per guida senza patente a bordo di un motociclo di grossa cilindrata e sanzionato per guida senza casco. Lo stesso è stato destinatario del “foglio di via” in quanto non residente nel comune di Nocera.

Nel centro cittadino sono stati effettuati controlli a numerose persone, per lo più giovani avventori nella zona della movida, anche adolescenti in “comitiva”, al fine di proseguire

l’azione di prevenzione di episodi di violenza.

Di seguito una tabella con alcuni dati dei controlli e alcune fotografie scattate durante l’operazione:

Posti di controllo: 8

Persone identificate: 167

Di cui positivi: 20

Di cui minori: 22

Veicoli controllati: 57

Persone denunciate: 1

Perquisizioni: 1

Sanzioni: C.D.S. 1

Fogli di via: 1