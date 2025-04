Montecorvino, trovato con cocaina, eroina e hashish: arrestato In azione i carabinieri

Il13 aprile a Montecorvino Rovella è stato arrestato D.V., l'accusa detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Battipaglia. Durante un controllo su strada hanno notato l’uomo, passeggero di un’autovettura, disfarsi di un involucro in cellophane contenente cocaina suddivisa in dosi.

La dinamica

L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato rapidamente bloccato. L’involucro è stato recuperato e si è accertata la natura della sostanza. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente, tra cui eroina, hashish e altra cocaina, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 635 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.