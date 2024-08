Badante confessa di aver ucciso 4 anziani: uno anche nel salernitano La vittima di Vibonati. Il 48enne napoletano: l'ho fatto per empatia, per non farli soffrire

Ha confessato di aver ucciso 4 anziani perchè "mosso da empatia", per porre fine alle loro sofferenze. Mario Eutizia, 48enne napoletano, con i suoi avvocati si è presentato in questura a Caserta dicendosi responsabile della morte di quattro persone che accudiva come badante a domicilio.

Voleva liberarsi di un peso e non rischiare di farlo ancora. Gli anziani erano tutti pazienti oncologici, li avrebbe uccisi aumentando le dosi dei sedativi, degli antidolorifici e dei farmaci antitumorali prescritti. Le vittime a Casoria, Latina e anche in Cilento, a Vibonati. E' qui che sarebbe avvenuto l'ultimo delitto, il quattro marzo scorso, ucciso Gerardo Chintemi, 95 anni, nel dicembre 2023 la morte a Casoria, in provincia di Napoli, di Luigi Di Marzo, 88 anni, non acora identificate le due vittime di Latina.

Il 48enne si trova ora nel carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al vaglio degli inquirenti altre possibili morti sospette.