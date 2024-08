Incidente sull'A2: disposta l'autopsia sulla salma della piccola di sette anni E' morta nello schianto tra le due vetture, feriti madre, padre e fratellino

Verrà effettuata nelle prossime ore l'autopsia sulla salma della bambina di sette anni morta in un drammatico incidente stradale sull'A2, nel tratto tra Padula-Buonabitacolo e Sala Consilina, all'altezza di Sicignano degli Alburni, questa mattina intorno alle 5.30. La piccola è deceduta all'ospedale di Polla, inutile la corsa in ambulanza, troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. Era in viaggio con la famiglia, tutti messinesi, per le vacanze.

Procedevano in direzione nord a bordo di una Citroen C1. A tamponare la vettura, per cause ancora da accertare, una Renault Capture, illesi conducente e passeggero, una coppia calabrese. Sul luogo dello schianto la Polstrada per i rilievi che chiariranno l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'esame autopstico potrà spiegare poi le cause del decesso. Sotto choc i familiari della bambina che hanno riportato diverse fratture ma non sono in pericolo di vita.