Strade di sangue nel Salernitano: muore 22enne investito sulla SS19 ad Eboli Era al centro della carreggiata insieme ad un'altra persona: indagini in corso dei carabinieri

Ancora strade di sangue in provincia di Salerno. A perdere la vita è stato un giovane di 22 anni, travolto da un'auto lungo la strada statale 19 ad Eboli. Il giovane era stato trasportato d'urgenza in ospedale ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi ed il suo cuore ha smesso di battere in nottata. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Eboli che, agli ordini del capitano Greta Gentili, sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Da una prima e sommaria ricostruzione pare che il giovane non fosse da solo al momento dell'investimento. Improvvisamente, forse a causa di un litigio, i due hanno invaso la carreggiata proprio nel momento in cui sopraggiungeva una Fiat 600 che, anche a causa della scarsa visibilità, non è riuscita ad evitare il 22enne. La giovane che era alla guida si è fermata per prestare i soccorsi e lanciare l'allarme. Soccorso dalle ambulanze del 118, il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere.