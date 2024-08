Lite furibonda a Battipaglia: straniero preso a bottigliate finisce in ospedale Indagini in corso da parte dei carabinieri

A poche ore di distanza dal tragico incidente avvenuto ad Eboli e che è costato la vita ad un 22enne marocchino, un altro grave fatto di cronaca ha scosso la Piana del Sele. In mattinata a Battipaglia, in località Lagomare, si è verificata una violenta lite tra stranieri. Ad avere la peggio è stato uno dei due contendenti, colpito ripetutamente con una bottiglia di vetro e trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno. Inquietante lo scenario che si sono ritrovati di fronte carabinieri e soccorritori che hanno rinvenuto tracce di sangue sia a terra che su di un'auto parcheggiata nelle vicinanze. La vettura, tra l'altro, nel corso della colluttazione è stata danneggiata: distrutto il lunotto posteriore. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia che in queste ore sono a lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, delineare il movente della lite e individuare i responsabili. Sul posto sono intervenuti anche i militare della scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso.