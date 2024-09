Eboli, scoperte dalla Polizia undici piante di marijuana Indagini in corso per individuare i responsabili della coltivazione

Gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia hanno individuato e sequestrato 11 piante di marijuana. La scoperta è stata fatta a seguito di un'attività info-investigativa. Dopo aver effettuato accertamenti, i poliziotti sono arrivati in una zona di non facile accesso del comune di Eboli, rinvenendo la piantagione in un terreno molto impervio. Sono in corso ulteriori indagini da parte degli agenti di Polizia volte ad individuare i responsabili.