Capaccio, scontro sulla statale 18: feriti gravemente due giovani Sono stati ricoverati negli ospedali di Battipaglia e Vallo della Lucania

Un 20enne ed un 22enne sono rimasti feriti in un grave incidente avvenuto la scorsa notte sulla strada statale 18, nel comune di Capaccio. L'impatto è avvenuto in località Spinazzo e ha visto coinvolte una Volkswagen Golf e una Dacia Sandero. Una delle due vetture, in seguito all'urto, si è ribaltata. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i giovani dalle lamiere. Una volta tirati fuori dall'auto, i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Battipaglia e Vallo della Lucania. Sono ricoverati in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita.