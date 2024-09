Grave incidente nel Salernitano: giovani in monopattino investiti sulla statale Sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Salerno e Battipaglia

Ennesimo grave incidente stradale in provincia di Salerno. In serata, intorno alle 21.30, due ragazzi originari del Bangladesh in monopattino sono stati investiti sulla strada statale che colllega Battipaglia con Olevano sul Tusciano. L'impatto è stato particolarmente violento. Soccorsi da due ambulanze, una della Croce Verde e una del Vopi, sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Salerno e Battipaglia. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.