incidente con lo scooter a Valva: muore il giovane Emanuele La tragedia sulla strada provinciale

Incidente mortale ieri sera a Valva, a perdere la vita un giovane elettricista Emanuele Miolli. Il 32enne si trovava sulla strada provinciale che attraversa il centro cittadino a bordo del suo scooter quando, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo del mezzo finendo con violenza sull'asfalto.

Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Cordoglio e dolore nel comune salernitano, tanti i messaggi sui social per il giovane: "Tu un ragazzo educato e sorridente, pieno di vita, il destino è stato troppo severo con te, dai la forza alla tua mamma e alla tua cara nonna a tuo padre e a tutta la tua famiglia e da lassù rifletti il tuo sorriso sulla terra, così come quando eri in vita", "non ci sono parole per esprimere un dolore così grande, veglia sulla tua famiglia e su tutti noi", "stento ancora a credere che non ci sei più, lasci un dolore incolmabile, fai buon viaggio".