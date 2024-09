Cade da un muro in costruzione: muore operaio a Nocera Superiore Aveva 66 anni, in corso le indagini dei carabinieri

E' morto l'operaio 66enne caduto nella serata di ieri, per cause in corso di accertamento, da un muro in costruzione all’interno di un cantiere a Nocera Superiore.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi nel corso di un primo sopralluogo nel cantiere. Ennesima morte sul lavoro nel salernitano dall'inizio dell'anno.