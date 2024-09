Tragedia a Auletta: 40enne trovato morto in camera da letto A fare la drammatica scoperta un familiare. L'uomo è deceduto nel sonno

Tragedia ad Auletta, un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, in camera da letto. A fare la drammatica scoperta un familiare che, non avendo notizie dell'uomo, si era recato a casa sua per accertarsi che stesse bene. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma ogni tentativo di rianimare il 40enne è stato inutile. E' deceduto nel sonno per cause naturali.