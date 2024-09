Tragedia in Litoranea: donna investita e uccisa da un'auto pirata La 59enne, originaria di Roma, stava attraversando la strada

Tragedia in Litoranea, una donna di 59 anni è stata investita e uccisa da un’auto nella tarda serata di ieri. Cinzia Blasi, originaria di Guidonia, Roma, è stata travolta da una vettura, intorno alle 22:30 in via Lago Trasimeno, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere un ristorante insieme a un gruppo di amici con cui risiedeva in una struttura ricettiva del posto.

L’auto che ha investito la 59enne non si è fermata a prestare soccorso, il conducente è fuggito via in un primo momento per poi costituirsi, è risultato negativo ai test tossicologici. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, inutile ogni tentativo di rianimare la donna che è morta sul colpo, e i carabinieri di Battipaglia che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.