Travolta da un'auto killer: dolore per la morte di Cinzia Blasi "Era una donna solare, sempre allegra, piena di vita", il ricordo degli amici

Era appena arriva a Pontecagnano Faiano con il marito per prendere parte al raduno di bikers dei Goldwingers Italiani che soggiornavano tutti nell’albergo Resort La Isla Bonita, 70 persone da tutta Italia. Cinzia Blasi, 59enne di Guidonia, è morta travolta da un'auto, una Tiguan, sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada per recarsi a cena con degli amici, intorno alle 20.40 di ieri sera.

La vettura non ha frenato, forse il conducente un 38enne, non ha proprio visto Cinzia, sbalzata per oltre 16 metri sull'asfalto. L'auto poi ha continuato la sua corsa, l'uomo si costiuirà in seguito dai carabinieri. Niente da fare per la 59enne, soccorsa dal marito, è morta sul colpo per le gravissime ferite riportate. La salma è stata liberata e restituita ai familiari, domani tornerà a casa per i funerali.

Sconvolti gli altri partecipanti al raduno di bikers che ricordano Cinzia come una donna solare, allegra, piena di vita, che non meritava una morte così. E' polemica per la pericolosità della Litoranea che continua, anno dopo anno, a fare vittime innocenti.