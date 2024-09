Sindaco Salerno, movida violenta, istituzioni facciano loro parte "Bisogna sforzarsi di capire cosa sta succedendo ai giovani e cercare gli strumenti adatti per agire

"Queste risse tra giovanissimi si compiono spesso all'improvviso. Bisogna interrogarsi sulla direzione che sta prendendo la nostra società. Bisogna sforzarsi di capire cosa sta succedendo ai nostri giovani e cercare gli strumenti adatti per agire. Con il questore e il prefetto ci siamo più volte confrontati. Mi rendo conto che spesso l'appello cade nel vuoto.

Bisogna far in modo che innanzitutto dalle famiglie, dal mondo della scuola parta un serrato dialogo con i ragazzi. Ovviamente le istituzioni devono fare la propria parte". Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha commentato - a margine di un evento tenutosi stamane in città - il recente episodio di violenza che ha coinvolto alcuni giovani, di cui uno in gravi condizioni dopo l'aggressione ad opera di un 17enne che è stato arrestato.