Tragedia a Pontecagnano Faiano, 52enne trovato morto in casa L'allarme è stato lanciato dalla sorella, indagini in corso

Tragedia a Pontecagnano Faiano dove un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Mar Ionio. A lanciare l'allarme questa mattina alle 6.30 è stata la sorella che, non avendo più notizie, ha chiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco insieme ad un'ambulanza e ad un'auto medica del "Vopi". Sono in corso accertamenti per risalire alla cause del decesso che, da una primissima ricostruzione, sarebbe legato a cause naturali. Da quanto si apprende, infatti, l'uomo aveva patologie pregresse che potrebbero averne provocato la morte.