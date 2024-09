Eboli, auto si ribalta in via don Luigi Sturzo: ferita una 22enne La giovane è stata soccorsa dai volontari del Vopi

Paura nella notte ad Eboli dove si è verificato un incidente stradale in via don Luigi Sturzo. Per cause ancora ignote, una Ford Fusion guidata da una 22enne è finita fuori strada e si è ribaltata. La giovane che era alla guida della vettura è stata soccorsa dai sanitari del Vopi, intervenuti con un'auto medica ed un'ambulanza. Trasportata nell'ospedale di Eboli, è stata sottoposta a controlli che hanno evidenziato politraumi riportati nell'impatto.