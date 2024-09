Incidente in moto a Maiori: morto turista britannico di 32 anni Ha perso il controllo del mezzo finendo contro ad un palo dell'illuminazione

Era in sella a una motocicletta quando si è schiantato contro un lampione. Un turista britannico di 32 anni ha perso la vita, nel primo pomeriggio di oggi, in un incidente stradale avvenuto sul lungomare di Maiori, comune salernitano della costiera amalfitana. Per cause in corso di accertamento, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo contro il palo dell'illuminazione. Sul posto, i carabinieri della locale Stazione che hanno effettuato i rilievi e i sanitari del 118.