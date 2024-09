Palinuro: due stranieri in monopattino investiti da un'auto Uno è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania

Sono gravi le condizioni di uno dei due stranieri investiti nella notte da un'auto all'altezza del biovio per Centola, nei pressi di Palinuro. E' ricoverato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, è stato travolto da una vettura, per cause ancora non chiare, mentre era alla guida di un monopattino. L'auto ha colpito anche un secondo monopattino, condotto da un altro extracomunitario, ferito in modo non serio. Il conducente si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Centola per i rilievi del caso.