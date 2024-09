Minori, spaccio di stupefacenti: arrestato dai carabinieri I militari hanno rinvenuto cocaina, hashish, un bilancino di precisione e soldi

Nella notte del 27 settembre, a Minori, i carabinieri della Stazione di Maiori hanno proceduto all'arrestato, per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", di G. M. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l'uomo a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, 42 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma in contanti di euro 3.400,00.