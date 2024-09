Ravello: 62enne non rientra a casa, trovato morto in strada E' successo nella frazione di Sambuco, sul posto i carabinieri

Un 62enne è stato trovato morto in strada a Sambuco, frazione di Ravello, lo riporta "Il Quotidiano della Costiera". A dare l'allarme l'anziana madre che ieri sera non l'ha visto rientrare a casa.

Un familiare, uscito per cercarlo, ha rinvenuto il corpo senza vita su una via interpoderale. Sul posto sono intervenuti carabinieri, il magistrato di turno e il medico legale che ha accertato che a stroncare il 62enne siano state cause naturali. La salma è stata dunque restituita alla famiglia per i funerali.