Salerno, sorpreso a spacciare droga, arrestato dai carabinieri Il pusher aveva cocaina, eroina e hashish

I carabinieri hanno arrestato un salernitano, M.D.C le sue iniziali, per detezione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione i militari del nucleo operativo e radiomobile lo hanno trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, 3 grammi di eroina e 40 grammi di hashish, oltre che bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e di 740 euro in contanti.