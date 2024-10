Battipaglia: esibisce documenti falsi durante un controllo: arrestato In azione i carabinieri

A Battipaglia i carabinieri della stazione di Montecorvino Pugliano con il nucleo operativo dei carabinieri di Battipaglia hanno arrestato per possesso di documenti falsi, validi per l'espatrio I.J., queste le sue iniziali. L'uomo, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, dopo una perquisizione, è stato trovato in possesso di una carta di identità e di una patente di guida di nazionalità croata, risultati contraffatti.