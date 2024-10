Amalfi: rubano 4 borse e 3 magliette, arrestate tre persone La merce del valore di 900 euro circa, in azione i carabinieri

Il primo ottobre ad Amalfi i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto aggravato E.S., I.P., T.B., queste le iniziali dei nomi, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine avrebbero rubato in due distinte attività commerciali 4 borse e tre magliette del valore di 900 euro. In seguito alla perquisizione del veicolo i militari hanno trovato altra merce di possibile provenienza illecita.