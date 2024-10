Maltratta e perseguita l'ex moglie: arrestato dai carabinieri Braccialetto elettronico per il 55enne

Il primo ottobre ad Agropoli i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa su richiesta della Procura dal gip del tribunale di Vallo della Lucania, nei confronti di un 55enne del posto. E' indagato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei riguardi della ex moglie. Le indagini, partite dalla denuncia della presunta vittima, avrebbero permesso ai militari di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato che avrebbe perseguitato la donna.