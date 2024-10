Eboli, colpo al bar tabacchi del distributore di carburante Secondo blitz in pochi mesi

Ancora un furto al bar tabacchi del distributore Esso di Eboli, accanto allo svincolo autostradale. Malviventi in azione all'alba, dopo aver danneggiato la porta di ingresso hanno portato via sigarette e gratta e vinci, per poi scappare indisturbati.

I danni stimati ammonterebbero a 15 mila euro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza. Si indaga per risalire ai responsabili.