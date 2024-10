Inchiesta Alfieri, Bicchielli: "Imbarazzante il silenzio di Vincenzo De Luca" L'appello: "Assessori e consiglieri facciano un passo indietro per amore della città"

«Imbarazzante il silenzio di Vincenzo De Luca. Nel giorno dell’ormai tradizionale monologo social, il presidente della Regione Campania ribadisce il suo pensiero circa l’operato del governo nazionale ma, accidentalmente, dimentica di fornire risposta ai cittadini sullo scandalo che ha travolto la città di Capaccio Paestum». Così l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e membro della commissione antimafia.

"Un suo uomo di fiducia, già capostaff e delegato all’agricoltura di De Luca, viene arrestato con accuse gravi e tutto tace. Eppure forse non è chiaro un aspetto: si tratta del presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum e De Luca dovrebbe intervenire in quanto presidente di Regione e leader del Pd in Campania. Ci aspettavamo dal presidente una presa di posizione, un chiarimento, un banale commento ma nulla di tutto ciò è avvenuto eppure proprio De Luca ha spinto Alfieri nell’occhio del ciclone con una battuta, a dir poco pessima, sulle fritture di pesce -ha aggiunto Bicchielli -. Rinnovo l’invito: assessori e consiglieri facciano un passo indietro per amore della città. Si dia a Capaccio la possibilità di tornare agli antichi splendori», conclude Bicchielli.