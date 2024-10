Lacrime a Salerno per Valerio Pisapia: il 20enne morto in moto Oggi i funerali del giovane nella chiesa del Volto Santo

Dolore a Salerno per la morte di Valerio Pisapia, il 20enne che nella serata di ieri ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in località Giovi Altimari. Il giovane, figlio di un agente della Polizia Municipale cittadina, era a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda guidata da un 60enne.

L'impatto violento ha ucciso sul colpo il 20enne che ha riportato traumi troppo gravi per sopravvivere, nonostante i tentativi dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e gli operatori di Strade Sicure. La salma è stata poi restituita alla famiglia. La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato San Leonardo. I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle 17.15, nella Chiesa del Volto Santo, in via Rocco Cocchia, nel quartiere di Pastena.