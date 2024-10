Siano, sfonda il portone del Comune e prova ad aggredire comandante dei vigili La denuncia della Fp Cgil: "Più tutele per gli operatori della polizia locale"

Si sono vissuti momenti di tensione ieri sera a Siano dove un cittadino, dopo essere stato multato, si è presentato al Comando di polizia municipale e ha sfondato il portone del palazzo municipale. È salito al piano superiore e ha quindi tentato di sfondare la porta di accesso agli uffici del comandante. Sono intervenuti due operatori di pattuglia della polizia municipale a tempo, e si è reso necessario anche l'intervento di una pattuglia dei carabinieri per riportare la calma, dopo che per una seconda volta l’uomo aveva sfondato la porta di accesso al palazzo di Piazza Municipio.

"Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti gli operatori del Comando di Polizia Municipale del Comune di Siano coinvolti e al comandante Salvatore Dionisio", spiegano in una nota il segretario generale della Fp Cgil, Antonio Capezzuto insieme al segretario provinciale Alfonso Rianna. "Sottolineiamo l’importanza del ruolo svolto dalla polizia locale nel preservare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma quanto accaduto evidenza ancora una volta la necessità di garantire prima di tutto la sicurezza agli operatori della polizia locale nell’espletamento del loro servizio. Come Funzione Pubblica Cgil Salerno, chiediamo alle istituzioni competenti di prendere provvedimenti immediati per prevenire simili episodi e assicurare la protezione degli operatori sul campo".