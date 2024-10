Baronissi, non accetta la fine della relazione: 48enne nei guai Scatta il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex moglie

I carabinieri della stazione di Baronissi hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti di un 48enne del posto. L'uomo è indagato per atti persecutori nei confronti della ex moglie. In particolare, non accettando la fine della relazione sentimentale, avrebbe vessato e perseguitato la vittima