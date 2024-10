Montesano sulla Marcellana: tragedia in montagna, muore allevatore Il 53enne si trovava nei boschi

Tragedia questa mattina a Montesano sulla Marcellana, in località Malandrena, un allevatore 53enne è morto in montagna. L'uomo ha avvertito un malore improvviso che si è rivelato per lui fatale, si trovava in compagnia di suo fratello che ha dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, inutile ogni tentativo di rianimarlo. Al via gli accertamenti per chiarire le cause del decssso, l'uomo era molto conosciuto nel comune salernitano.