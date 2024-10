Furto sventato dai carabinieri, recuperati gli oggetti rubati I malviventi però sono riusciti a far perdere le proprie tracce

Furto sventato dai carabinieri di Vallo della Lucania, dopo la segnalazione al numero d'emergenza 112.

I militari sono intervenuti in via Scavi, dove alcuni malviventi si erano introdotti all'interno di un'abitazione: braccati dai carabinieri, hanno abbandonato la refurtiva riuscendo però a far perdere le proprie tracce.

I militari hanno restituito il maltolto ai proprietari.