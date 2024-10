Challenge su Tik Tok: 15enne di Vietri sul Mare in ospedale La ragazzina ha battuto la testa

Una nuova challenge su Tik Tok, la “shullbreaker challenge”, lo sgambetto spaccatesta, rivolta ai giovanissimi invitati a fare salti di gruppo con sgambetti per far cadere il malcapitato di turno, ha causato il ferimento di una 15enne a Vietri Sul Mare. La giovanissima, dopo aver battuto la testa a causa di una brutta caduta, è finita in ospedale con un trauma cranico.

Soccorsa in un primo momento dai sanitari del 118 è stata condotta al nosocomio di Cava de Tirreni.