Siano, 19enne di Pellezzano trovato con cocaina ed eroina: arrestato I militari hanno anche rinvenuto una mazza da baseball

A Siano i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 19enne di Pellezzano per "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente". I militari, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l'alt all'auto condotta dal giovane che non si è fermato. Poco dopo, però, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso di cocaina, eroina ed hashish, suddivisa in dosi. I militari hanno rinvenuto anche 450 euro in contanti ed una mazza da baseball. L'indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissimo.