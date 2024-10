Cittadino albanese ricercato dal 2020: arrestato a Casalbuono In azione la polizia

Nella serata del 10 ottobre personale della Squadra Mobile, ha dato esecuzione al decreto emesso nel 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, nei confronti di P.H., nato in Albania, con il quale veniva disposta la carcerazione presso l’istituto di detenzione più vicino per espiare la pena alla reclusione di anni 5 e mesi 8, congiuntamente a multa ad euro 1.800, determinati da cumulo di sentenze di condanna per reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica.

Da attività info-investigativa condotta dalla Squadra Mobile il cittadino albanese è stato rintracciato, presso il suo effettivo domicilio di Casalbuono, e condotto presso gli uffici della Squadra Mobile; espletati gli adempimenti di rito, il fermato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Fuorni per l’espiazione della pena.