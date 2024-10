Agropoli: arrestato ladro d'appartamenti dai carabinieri Si tratta di un 43enne di Eboli

A Rimini i Carabinieri hanno arrestato un 43enne di Eboli, indagato per furti commessi in abitazioni ad Agropoli tra giugno e luglio scorsi. Nei confronti dell'uomo i militari della stazione di Rimini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura vallese. A svolgere le indagini i Carabinieri della stazione di Agropoli, che hanno individuato il 43enne quale responsabile dei furti in appartamento.