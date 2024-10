Incidente a Cava de' Tirreni: 73enne muore schiacciato dalla motozappa Stava arando un terreno, inutili i soccorsi

Tragedia a Cava de’ Tirreni, un 73enne, Bernaldino Baldi, è morto schiacciato dalla sua motozappa. Era a lavoro su un terreno in località Cafari, a poca distanza dalla sua abitazione, quando, per cause ancora non chiare, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo, rimanendo schiacciato tra il mezzo agricolo ed un albero. Fatali le ferite riportate. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno sequestrato la salma e la motozappa.

Il corpo è stato rinvenuto da un familiare che era impegnato nelle ricerche dell'uomo. A lanciare l'allarme la moglie che, non vedendolo rientrare a casa, si era preoccupata.