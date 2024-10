Salerno, blitz nei locali del centro storico e della zona orientale Polizia e vigili hanno riscontrato diverse irregolarità, sanzionando i responsabili

Nella serata di sabato della scorsa settimana, personale della Polizia Municipale e della Polizia di Stato di Salerno, coordinati rispettivamente dal comandante della polizia municipale Rosario Battipaglia e dal primo dirigente della Polizia di Stato, Immacolata Acconcia, hanno effettuato numerosi controlli presso pubblici esercizi del centro storico e della zona orientale, al fine di reprimere le attività di diffusione sonora fuori orario (o esercitata in modo irregolare) e l'occupazione abusiva del suolo pubblico.

Al termine dei controlli, sono state accertate e contestate le seguenti violazioni: 5 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico; 1 verbale per diffusione musicale irregolare (senza essere in possesso della prescritta perizia fonometrica); 1 verbale per attivita di P.E. - senza la presenza sul posto del preposto; 1 segnalazione all' Agenzia delle entrate per irregolarità sul mancato utilizzo del registratore di cassa; 1 verbale ai sensi dell'art. 688 del C.P. / per ubriachezza manifesta - presso un locale della zona orientale (depenalizzato).

Naturalmente, tali attività finalizzate al rispetto della quiete pubblica e delle regole, saranno riprogrammate nei prossimi weekend, con l'obiettivo di garantire una sempre maggiore sicurezza ai fruitori della movida cittadina.