Sarno, tragico incidente: muore una 60enne sarnese Indagini in corso da parte dei carabinieri

Ancora strade di sangue in provincia di Salerno. In mattinata si è verificato un tragico incidente a Sarno, nella zona al confine con Palma Campania. Nell'impatto - avvenuto in via Sarno Palma - ha perso la vita una donna sessantenne di Sarno che era alla guida di una Fiat Panta. La donna, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura e si è scontrata con un tir che procedeva nella direzione opposta. Soccorsa dai sanitari del 118, è deceduta all'arrivo in ospedale. La salma si trova ora nell'obitorio del nosocomio sarnese, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Durante i rilievi dei carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore si sono verificati altri micro-tamponamenti che, fortunatamente, non hanno provocato feriti. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.